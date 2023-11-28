أخبار اليمن : الاحتلال يفرج عن أصغر أسيرة فلسطينية

الاحتلال يفرج عن أصغر أسيرة فلسطينيةأفرج الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسيرة الطفلة نفوذ حماد، التي كان حكم عليها بالسجن لمدة 12 عاما، قبل أسبوعين، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال.

واعتقلت نفوذ (16 عاما) قبل سنتين، أثناء خروجها من مدرستها؛ بحجة محاولتها الاعتداء على أحد المستوطنين، وهي أصغر أسيرة محكومة في سجون الاحتلال.

وكان الاحتلال قد أعلن اسم الطفلة "نفوذ" في القائمة الثانية من قوائم الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الأطفال، وكان مقررا الإفراج عنها يوم السبت الماضي.

كما أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير الفلسطيني الطفل دجانة عطون.