أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 29 نوفمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 29 نوفمبرفي مثل هذا اليوم 29 نوفمبر سقط عدد من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال بنيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في عدد من المحافظات.

ففي 29 نوفمبر 2015، استشهدت 11 امرأة جلهن فتيات وأصيبت أخريات في غارة شنها طيران العدوان على تجمع لهن بالقرب من عين جبلية لمياه الشرف بمنطقة نقيل أبو رياح في مديرية المسراخ بمحافظة تعز.

كما شن ست غارات على مناطق متفرقة في مديرية خدير ما أدى إلى وقوع أضرار في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.

واستشهد مواطن وأصيب خمسة آخرين جراء استهداف طيران العدوان المباني السكنية بمنطقة الجرداء في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، وأسفر أيضاً عن أضرار بليغة في منازل المواطنين ومدرسة للتعليم الأساسي، كما شن غارات على منطقتي عطان والنهدين بالمديرية أدت إلى أضرار مادية.

وفي محافظة صنعاء شن الطيران المعادي غارات على منطقتي الصباحة وجبل عيبان، وغارة على منطقة بني قيس بمديرية بني مطر أسفرت عن أضرار في الأراضي الزراعية، واستهدف بثلاث غارات قرية عمد في مديرية سنحان، وغارتين على الطريق الواصل بين ذمار وصنعاء في نقيل يسلح بمديرية بلاد الروس.

وشن طيران العدوان عدة غارات على مناطق هيلان والمخدرة بمديرية صرواح والسحيل بالجدعان في محافظة مأرب خلفت دماراً كبيراً.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان في محافظة صعدة، تسع غارات على منطقة القمع بمديرية كتاف، أحدثت أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين ومزارعهم، كما شن غارة على محطة للغاز المنزلي بمنطقة الضيعة بمديرية شدا الحدودية ما أدى إلى تدميرها، وأربع غارات على منطقتي المنزالة والصبة وغارة على منطقة الحصامة في مديرية الظاهر.

طيران العدوان شن خمس غارات على جبل ومدارس العمري، وغارة على منطقة الجديد بمديرية ذوباب، وغارة على الربيعي بمنطقة الضباب في محافظة تعز، وغارة على منطقة حلبان بمديرية نهم في محافظة صنعاء، واستهداف معسكر الدفاع الساحلي في محافظة الحديدة، وشن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة وألقى قنبلة ضوئية على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وشن الطيران المعادي غارة على منطقة سهوة في الربوعة بعسير، وغارة على قرية حامضة في جيزان.

وفي 29 نوفمبر 2017، استشهد مواطن من أبناء منطقة شعبان بمديرية رازح وأصيب آخر بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، وشن الطيران ثلاث غارات على منطقتي طخية بمديرية مجز والفرع بمديرية كتاف.

وقصفت مروحيات الأباتشي بعدد من الصواريخ منطقة الصوح في كتاف، وشن طيران العدوان غارة على المنطقة نفسها وغارة أخرى على منطقة المليل بالمديرية ذاتها.

وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

وشن طيران العدوان أربع غارات على مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن وأصيب آخر من أبناء القفلة عمران جراء استهداف طيران العدوان لسيارتهما في منطقة العصاودة بمديرية مستبأ في محافظة حجة، وشن الطيران المعادي سبع غارات على مديريتي حرض وميدي بالمحافظة.

وأصيبت امرأتان بنيران قناصة المرتزقة في منطقة الحوامرة بمحافظة لحج، في حين شن الطيران غارتين على منطقة قانية في محافظة البيضاء.

وفي محافظة صعدة استشهدت امرأة مسنة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء غارات شنها قبل يومين طيران العدوان على منطقة شعبان بمديرية رازح، فيما أصيب مواطنان وطفلة إثر قصف صاروخي سعودي استهدف منازل المواطنين في مديرية الظاهر الحدودية.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على قاطرة وسيارة في منطقة نشور بمديرية الصفراء ما أدى إلى تدميرهما وتضرر عدد من المنازل، وست غارات على منازل ومزارع المواطنين بمديرية باقم الحدودية، خلفت أضراراً كبيرة.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديريتي باقم ومنبه.

وأصيب ثمانية مواطنين بينهم امرأتان جراء غارة شنها الطيران المعادي على منزل في قرية الكرامة بمنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة كما أصيبت طفلة ودمر حفار مياه تابع لأحد المواطنين بغارة على مديرية الضحي،

وشن طيران العدوان 13 غارة على مزارع وممتلكات المواطنين جنوب وغرب وريف مديرية التحيتا، فيما استهدفت مدفعية المرتزقة منازل ومزارع وممتلكات المواطنين في منطقة السويق وجنوب التحيتا.

وفي 29 نوفمبر 2019، استشهد خمسة مواطنين وحدثت أضرار في الممتلكات جراء قصف مدفعي سعودي استهدف منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، في حين أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في المديرية نفسها واستهدف قصف مدفعي وصاروخي سعودي منازل وممتلكات المواطنين في مديرية باقم الحدودية، وشن الطيران غارة في محيط مدينة صعدة.

وفي محافظة الحديدة قصف المرتزقة منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه بـ 48 قذيفة مدفعية ونفذوا تمشيطاً بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على المنطقة، واستحدثوا موقعاً جديداً في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، واستهدفوا بالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة شمال مديرية حيس، وبسبع قذائف مدفعية قرية القانع شرق حيس.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية نهم وغارة على منطقة عيبان في مديرية بني مطر، وغارتين على منطقة ضلاع بمديرية همدان محافظة صنعاء.

واستهدف الطيران المعادي بغارتين محيط مطار صنعاء الدولي، وشن ثلاث غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب.

وفي 29 نوفمبر 2021، استشهد مواطن وأصيب اثنان جراء قصف مدفعي للجيش السعودي استهدف الطريق العام في مديرية شدا بمحافظة صعدة، فيما أًيب ثلاثة مواطنين وخمسة مهاجرين أفارقة بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه وشن الطيران غارة على مديرية باقم بالمحافظة نفسها.

وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في محافظة الحديدة.

واستهدف طيران العدوان بست غارات مديرية الجوبة وبأربع غارات مديرية صرواح في محافظة مأرب، وشن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وثلاث غارات على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد الطفلان سالم عبدالله أحمد جذينة المرادي (13 عاما) وعباد عبدالله أحمد جذينة (11 عاما) وأصيبت الطفلة نعمة عبدالله جذينة بانفجار مقذوف من مخلفات العدوان في منطقة الرويس بمديرية رحبة محافظة مأرب.

واستهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.