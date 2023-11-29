أخبار اليمن : بدء فعاليات المؤتمر الخامس لجراحة المخ والأعصاب بصنعاء

بدء فعاليات المؤتمر الخامس لجراحة المخ والأعصاب بصنعاءافتتح عضوا المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ومحمد النعيمي اليوم بصنعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، الذي تنظمه على مدى يومين الجمعية اليمنية لجراحي المخ والاعصاب والعمود الفقري.

وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بإقامة المؤتمر وما ماثله من فعاليات علمية، مشدداً على أهمية مخرجاتها بما يعود بالنفع على تطوير القدرات والمهارات وتعزيز الابتكارات، من خلال مواكبة آخر تطورات العلم في هذا المجال والذي ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن بشكل عام، خاصة أن المؤتمر يضم العديد من القامات العلمية.

وقال الحوثي إن ما تعرضت له اليمن من عدوان غاشم على مدى تسع سنوات، خلف الكثير من الحالات في المخ والاعصاب والعمود الفقري، وهو ما يمكن الكوادر الوطنية في هذا المجال من تعزيز قدراتهم من خلال التجارب في الميدان وعلى الواقع إضافة الى تحديث معلوماتهم من خلال هذه المؤتمرات لمعرفة آخر ما تتوصل إليه علم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، كون التجارب نجاح العلم كما أشار إليها الإمام علي كرم الله وجهه وركز عليها القرآن والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كما حث الاطباء في هذا المجال تخصص وقت لتحديث معلوماتهم على اعتبار انشغال الكثير منهم في المستشفيات والعيادات، اكتساب وتحديث المعرفة تجني انتاج أكبر ونتائج أفضل.

وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى الى أهمية الاستفادة من العلم وآخر ما توصل إليه من بحوث وتطورات، حتى نكون أكثر قوة وتحصيناً أمام العدو، لأن إسرائيل ترى في كل حرب أو عدوان على أي دولة عربية نجاة وسلامة لها وأي مشاكل في أي بلد عربي راحة لها، وهو ما يتوجب أمام كوادرنا الوطنية أن يكونو أكثر تحرك وتطوير، كوننا أمة مستهدفة والأمة المستهدفة لا بد أن يكون لديها اليقضة والمبادرة وأن تكون مواكبة للعلم وتطوراته للوصول الى مراحل أكثر تقدماً وتطورا.

من جهته أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسين مقبولي، أن المؤتمرات العلمية تمثل فرص كبيرة لاكتساب العلم والمعرفة من آخر ما توصل إليه العلم، والتي من خلالها تطوير المهارات والقدرات وتنعكس إيجاباً على الطبيب والمريض والوطن بشكل عام، وهو ما يتطلع إليه الجميع من هذا المؤتمر أن ينعكس بمخرجاته بما يسهم بشكل مباشر في تطوير القدرات والمهارات لدى الكوادر الوطنية.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال حسين حازب إن الفترة الماضية ورغم صعوباتها نتيجة العدوان والحصار شهدت حركة حقيقية في المؤتمرات العلمية، وأن هذا المؤتمر الذي وصل لنسخته الخامسة أحد نماذج هذه الحركة العلمية والبحثية، آملاً أن يخرج المؤتمر بتوصيات مهمة وآلية لتطبيقها وترجمتها على أرض الواقع.

من جهته أوضح رئيس المجلس الطبي الأعلى رئيس المؤتمر العلمي الخامس لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري االدكتور مجاهد معصار، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية التي أصبحت تمثل ثورة علمية في العاصمة صنعاء.

ونوه معصار الى أن المؤتمر يشارك فيه نخبة جراحي المخ والأعصاب والعمود الفقري من مختلف محافظات الجمهورية من شمال الوطن وجنوبه، كما أن المؤتمر يعتبر عالمي كونه يستضيف مشاركين عالميين عبر الزوم من مختلف دول العالم، كما أن المؤتمرسيناقش العديد من البحوث والأوراق العلمية والتي ستنعكس إيجاباً لمصلحة الكوادر الوطنية والوطن والمواطن في هذا المجال، مشيراً الى أنه سيتم خلال المؤتمر تكريم الخريجين في مجال جراحة المخ والأعصاب والعمود والفقري سواء الحاصلين على البورد المحلي أو البورد العربي.

بدوره عبر نائب رئيس المؤتمر العلمي الخامس لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور خالد بن ماضي عن سعادته بإقامة المؤتمر وما يشهد من تفاعل علمي يواكب كل ما هو جديد وحديث في علم جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري، خاصة أنه يستضيف نخبة الجراحين في هذا المجال سواء من داخل اليمن أو من مختلف بلدان العالم، متمنياً أن يخرج بتوصيات ومخرجات تلبي طموح المشاركين والوطن والمواطن.

وكان أمين عام المؤتمر العلمي الخامس لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور ماجد عامر، قد ألقى كلمة ترحيبية أكد خلالها حرص القائمين على المؤتمر أن يكون أكثر تميزاً وفائدة علمية، من خلال التواصل مع التواصل مع هامات علمية عالمية للمشاركة في المؤتمر، وأنه سيمثل فرصة للنقاش المباشر واكتساب الخبرات الدولية، آملاً أن يكون له تأثير إيجابي في مجال جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري.

من جانب آخر أوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور محمد شمس الدين، أن هذا المؤتمر يتميز بمناقشة بالبحوث والأوراق العلمية حول آخر ما توصل إليه العلم في هذا الجانب، وأنه يعتبر مؤتمراً عالمياً كونه يستضيف مشاركين من مختلف بلدان العالم، من إيطاليا وأمريكا والبرازيل والهند وروسيا وغيرها، بالإضافة الى مشاركة نخبة جراحي المخ والاعصاب والعمود الفقري في اليمن، حيث سيتيح تبادل النقاشات مع الخبرات العالمية بشكل مباشر وتبادل الاستفادة، والذي سيعود بالنفع على الجميع في تحديث المعلومات وتطوير القدرات بكل ما هو جديد، متمنياً من جميع المسارات الأخرى الاهتمام بالمؤتمرات العلمية لمواكبة آخر تطورات العلم وبما يعود النفع على الوطن.