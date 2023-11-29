أخبار اليمن : القسام: مقتل 3 محتجزين صهاينة جراء قصف سابق

القسام: مقتل 3 محتجزين صهاينة جراء قصف سابق
أعلنت كتائب القسام، مقتل 3 محتجزين صهاينة جراء قصف صهيوني سابق على قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان: "نعلن عن مقتل 3 محتجزين صهاينة جراء قصف صهيوني سابق على قطاع غزة وهم: شيري سلفرمان بيباس وكفير بيباس وأرئيل بيباس".
وسبق أن أعلنت كتائب القسام، عدة مرات مقتل أسرى صهاينة ومحتجزين أجانب جراء القصف الصهيوني على قطاع غزة، محملة الاحتلال المسؤولية عن ذلك.
وأفرج كتائب القسام، حتى الآن ع 60 أسيرًا ومحتجزًا صهيونيا من النساء والأطفال، في إطار صفقة تبادل جزئية تستكمل اليوم بإطلاق 10 صهاينة، في حين أطلق الاحتلال 180 من الأطفال والنساء الأسرى، على أن يفرج اليوم عن 30 نصفهم أطفال والبقية من النساء.
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