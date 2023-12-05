أخبار اليمن : منظمة الصحة: مقتل طفل كل 10 دقائق في غزة

منظمة الصحة: مقتل طفل كل 10 دقائق في غزةأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن، أن طفلا واحدا يُقتل ​​كل 10 دقائق بمعدل وسطي في قطاع غزة، الذي يتعرض لهجمات مكثفة من قبل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال بيبركورن في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء: "أعتقد أننا قريبون من أحلك لحظة في تاريخ البشرية، ولذلك نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

وأوضح أن ما يقرب من 16 ألف شخص قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وأن أكثر من 60 بالمئة منهم نساء وأطفال.

وذكر ممثل منظمة الصحة العالمية أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت أيضاً عن إصابة أكثر من 42 ألف شخص بالقطاع.