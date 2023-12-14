أخبار اليمن : استهداف فلسطيني لـ8 آليات صهيونية جديدة بغزة

استهداف فلسطيني لـ8 آليات صهيونية جديدة بغزةأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الخميس، أنها استهدفت ثمان آليات عسكرية صهيونية في مدينة غزة، فيما أكدت سرايا القدس أنها خاضت اشتباكات ضارية في عدة محاور شرق غزة وغربها.

وفي بيانات متتالية أعلنت القسام، أن "مجاهديها تمكنوا من استهداف أربع دبابات ميركافا وأربع ناقلات جند صهيونية في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة بقذائف الياسين 105".

وأضافت: إنه "بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية.. أبلغ مجاهدو القسام باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار.. مؤكدين مصرع ما لا يقل عن عشرة من ضباط وجنود العدو".

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، إنه "فجر اليوم خضنا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة".

وأعلنت سرايا القدس أنها "قصفت موقع "صوفا" والتحشيدات العسكرية في محيطه برشقات صاروخية".*وكالات

