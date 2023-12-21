كلمة مسجّلة لـ"أبو عبيدة".. ماذا أعلن فيها عن المعارك؟
أكد أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أن على إسرائيل وقف عدوانها وتحقيق مطالب المقاومة الفلسطينية للإفراج عن أسراها في غزة.
وذكر أبو عبيدة في كلمة مسجّلة مساء اليوم، أن إسرائيل إذا أرادت أسراها أحياء، فليس أمامها خيار سوى وقف العدوان، مؤكدا أن "استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى".
وأشار في كلمته القصيرة إلى أن هدف الاحتلال بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل، موضحا أن "العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ، ولا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته".
وتطرق أبو عبيدة لعمليات كتائب القسام خلال الأسبوع الأخير حيث نفذت أكثر من 15 عملية قنص ناجحة، كما بلغ عدد آليات الاحتلال التي استهدفتها منذ بدء العدوان البري 720 آلية.
وأشار إلى أن مقاتلي القسام يستهدفون "العدو بكافة محاور التوغل الصهيوني"، وأنهم "يستمرون في تدمير آلياته وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : كلمة مسجّلة لـ"أبو عبيدة".. ماذا أعلن فيها عن المعارك؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.