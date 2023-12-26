أجواء باردة وتراجع في درجات الحرارة الصغرى
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة وتراجعاً في درجات الحرارة الصغرى في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع تراجعاً في درجات الحرارة الصغرى بمعدل درجتين مئويتين عن اليومين الماضيين في محافظات صعدة،عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.
وأشار إلى أن الأجواء قد تكون باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات محافظات الضالع ، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف ومأرب، أثناء الليل والصباح الباكر.
ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 20-28 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب.
وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار : 5.4، عمران : 7.5، صنعاء : 7.7، إب : 9.
ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الإحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.
ونبه أيضاً، مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أجواء باردة وتراجع في درجات الحرارة الصغرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.