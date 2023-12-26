أخبار اليمن : بدء صرف الحوالات النقدية في هذه المحافظة

بدء صرف الحوالات النقدية في هذه المحافظةدشنت بمحافظة الحديدة، اليوم، المرحلة الـ 17 لمشروع صرف الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالمحافظة بالتنسيق مع فرعي مجلس الشؤون الانسانية وصندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.

وفي التدشين، أوضح مدير فرع مجلس الشئون الانسانية بالمحافظة جابر الرازحي، أن تداعيات الازمة الانسانية الناتجة عن العدوان والحصار ضاعفت من معاناة الآلاف من الحالات الفقيرة بمختلف مديريات محافظة الحديدة، مؤكدا أهمية استمرار مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين.

ولفت إلى أن مراكز الصرف في مديريات محافظة الحديدة تقدم التسهيلات لكافة الحالات المستفيدة من المشروع، دون أي عوائق تؤثر على سلاسة الصرف بحسب الخطة المعتمدة للمشروع.

فيما أفاد مدير فرع صندوق الرعاية الاجتماعية عادل الأهدل، أن المشروع الممول من البنك الدولي عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية يستهدف 133 ألفا و432 حالة مستفيدة بمديريات المحافظة بمبلغ اثنين مليار و535 مليونا و208 آلاف ريال.

ونوه بأن صرف هذه الحوالات تتم عبر 208 مراكز صرف ثابتة و24 مركزا متنقلا بمديريات المحافظات عن طريق بنوك الأمل والكريمي واليمن والكويت، مؤكدا أن عملية الصرف تتم عبر الإجراءات المتبعة في كل دورة وبحرص ومتابعة على تفادي أي عراقيل.