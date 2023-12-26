أخبار اليمن : قصف أهداف بفلسطين المحتلة.. إسناد يمني جديد لغزة

قصف أهداف بفلسطين المحتلة.. إسناد يمني جديد لغزةأعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن استهداف سفينة تجارية وأهداف عسكرية في منطقة أم الرشاش ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم، أن القوات البحريةُ نفذت عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ تجاريةٍ " إم إس سي يونايتدMSC UNITED " بصواريخَ بحريةٍ مناسبة، وذلك بعدَ رفضِ طاقم السفينة وللمرةِ الثالثةِ نداءاتِ القواتِ البحريةِ، وكذلك الرسائلَ التحذيريةَ الناريةَ المتكررة.

وأشارت إلى أن سلاحُ الجوِّ المسيرِ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت أيضا عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ عسكريةٍ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ ومناطقَ أخرى في فلسطينَ المحتلة.

وجددت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ التأكيد على استمرارَها في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ ضمنَ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنساني، وكذا استمرارَ عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ حتى إدخالِ ما يحتاجُه قطاعُ غزةَ منْ غذاءٍ ودواء.

وأكدت على ما جاءَ في بياناتِها السابقةِ بشأنِ منعِ مرورِ كافةِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، مع حرصِها الكاملِ على استمرارِ حركةِ المِلاحةِ البحريةِ إلى كلِّ الوجهاتِ باستثناءِ الكيانِ الإسرائيلي.