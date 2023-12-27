أخبار اليمن : أجواء باردة ورياح وتحذير من اضطراب البحر

أجواء باردة ورياح وتحذير من اضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى بارد نسبياً في عدد من المحافظات واضطراب البحر نتيجة الرياح النشطة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع طقساً بارداً في صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، إب والضالع.

وقد يكون بارداً نسبياً إلى بارد في مرتفعات تعز، لحج، أبين، شبوة وهضبة حضرموت وغرب مأرب أثناء الليل والصباح الباكر.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 15- 27 عقدة في الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

ونبه كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.