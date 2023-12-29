أخبار اليمن : المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال في غزة

المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال في غزةتواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، حيث تخوض اشتباكات عنيفة في محوري شمالي مخيم البريج وجنوبيّه، وسط القطاع.

وأعلنت كتائب القسام مقتل وإصابة عدد من الجنود بعد تفجير حقل ألغام في قوة مشاة إسرائيلية، وعدد من الآليات العسكرية، شمالي المخيم.

واستهدفت الكتائب قوة للاحتلال متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG"، موقعة أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

وشرقي غزة، يخوض مقاومو القسام اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس، كما فجّروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة في منطقة الشعف.

وأوضحت الكتائب أن مقاتليها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة واستهدفوا قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة "تي بي جي" موقعين في صفوفهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وقالت "القسام" في بيان على "تليجرام" "بعد عودة مقاتلينا من مناطق الاشتباك، أكدوا تدمير دبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" بمدينة خانيونس".

وأضافت، أنها "دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون".

وتابعت "القسام" في بيانها: "تمكن مقاتلونا خلال الـ48 ساعة الماضية من استهداف 20 آلية صهيونية متوغلة في منطقتي الدرج والتفاح ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في تلك المنطقتين إلى 72 آلية".

ونشرت كتائب القسام، مساء الجمعة، مشاهد عن طائرة "Skylark-2"، التي تم الاستيلاء عليها، في أثناء مهمة استخبارية لها شمالي تل الزعتر، شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنّ مقاوميها استهدفوا جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شمالي مخيم البريج، وتمت إصابتها بصورة مباشرة.

فيما أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنّ مقاوميها دكّوا تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده شرقي خان يونس، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما خاضوا اشتباكات ضارية في خان يونس، أسفرت عن وقوع 8 جنود للاحتلال بين قتيل وجريح في كمينٍ محكم.

من جهته، اعترف جيش الاحتلال، اليوم، بمقتل ضابط وإصابة ضابط وجندي آخرين بجروح خطيرة خلال معارك شمالي القطاع، ليصل عدد جرحاه إلى 51 خلال يومين.

وبذلك، يرتفع العدد المعلن رسمياً لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 174 و936 مصابا، كما يرتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 502، بين ضابط وجندي.