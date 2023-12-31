دوت الخليج -

المقاومة الفلسطينية تستهدف طائرة أباتشي بصاروخ

واصلت كتائب القسام، وفصائل المقاومة الفلسطينية، خوض معارك بطولية واشتباكات مسلحة في إطار التصدي لقوات العدو الصهيوني في محاور التوغل المختلفة في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تستهدف طائرة أباتشي بصاروخواصلت كتائب القسام، وفصائل المقاومة الفلسطينية، خوض معارك بطولية واشتباكات مسلحة في إطار التصدي لقوات العدو الصهيوني في محاور التوغل المختلفة في قطاع غزة. وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الأحد، بأن كتائب القسام استهدفت خمس آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105". وأعلنت الكتائب أن مجاهديها استهدفوا قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة. واستهدفت كتائب القسام وكتائب المجاهدين طائرة أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7". ودكت كتائب القسام تجمعين لآليات وجنود العدو بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : المقاومة الفلسطينية تستهدف طائرة أباتشي بصاروخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.