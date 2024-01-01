أخبار اليمن : زلزال عنيف يضرب هذه الدولة وتحذيرات من تسونامي جديد

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زلزال عنيف يضرب هذه الدولة وتحذيرات من تسونامي جديد

ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين شمال وسط اليابان وسط تحذيرات من موجات تسونامي. زلزال عنيف يضرب هذه الدولة وتحذيرات من تسونامي جديدضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين شمال وسط اليابان وسط تحذيرات من موجات تسونامي. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان. وأضافت أنه يُعتقد أن موجات تسونامي وصلت إلى ساحل مقاطعتي نيغاتا وتوياما وجزيرة سادو وشبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا.*وكالات



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