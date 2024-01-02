أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 2 يناير

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 2 ينايرفي مثل هذا اليوم 2 يناير استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، المواطنين وممتلكاتهم والبنية التحتية في عدد من المحافظات ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.

ففي 2 يناير 2016، استشهدت ست نساء وأصيبت سابعة جراء استهداف طيران العدوان منازل المواطنين في منطقة أتيس بمديرية كتاف محافظة صعدة، في حين استشهد طفلان بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بمنطقة الشعف في مديرية ساقين.

وشن الطيران المعادي في المحافظة ست غارات على منطقة الأجاشر، وغارتين على منطقة القمع بالمديرية ذاتها، وسلسلة غارات على منطقتي يسنم ومرع بمديرية باقم وأحدثت دماراً هائلاً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وتعرضت مناطق الصوح والقمع والمخروق بمديرية كتاف وعدد من المناطق بمديرية رازح الحدودية لقصف مدفعي سعودي مكثف.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة تم زرعها من قبل المرتزقة في السوق الجديد بمدينة الحديدة، فيما دمر طيران العدوان بثماني غارات المركز التعليمي في مديرية باجل وشن سلسلة غارات على منطقة الجبانة في مديرية الحالي، ومنطقة جميشة في كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وأصيب مواطنان في غارتين شنهما طيران العدوان على مصنع للمواد الغذائية الخفيفة ومزرعة للدواجن جوار جامعة ذمار.

وشن الطيران المعادي في محافظة صنعاء، غارة على جبل المدور ببيت حنبص وثلاث غارات على جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر وخمس غارات على منطقة المنار بالحيمة الخارجية، ما أدى إلى أضرار في شبكة الاتصالات والأحياء السكنية المجاورة، واستهدف بغارتين منطقة الوتدة في خولان وبغارة منطقة ضلاع في مديرية همدان أسفرت جميعها عن أضرار جسيمة في الأراضي الزراعية ومراعي الأغنام.

طيران العدوان شن سلسلة غارات على ضواحي مدينة البيضاء، ومنطقتي جهيد والشازبي بمديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء مخلفا أضراراً بالمنشآت العامة والخاصة.

واستهدف طيران العدوان بسلسلة من الغارات منطقة النهدين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.

وفي 2 يناير 2017، استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، بغارات شنها طيران العدوان على منازل المواطنين بمنطقة وادي الحبال في مديرية ساقين بمحافظة صعدة، كما عاود استهداف المسعفين ما أدى إلى استشهاد عدد منهم.

وأصيب مواطنان بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مزرعة مواطن بمديرية باقم الحدودية، في حين شن الطيران خمس غارات على مناطق مندبة وآل شعاب وآل الحماقي ومحديدة وسداد بمديرية باقم، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف وثلاث غارات على مديرية شدا.

واستشهد مواطنان في غارة لطيران العدوان على مفرق الصليف بمحافظة الحديدة، كما شن غارة على منطقة دوار الدريهمي بمديرية الحوك، وغارة على مديرية الخوخة.

وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة رماة بحراز في مديرية مناخة، وثلاث غارات على منطقتي محلي وبني فرج في مديرية نهم بمحافظة صنعاء مخلفاً أضراراً في ممتلكات المواطنين ومزارعهم.

طيران العدوان شن غارة على منطقة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وخمس غارات على شبكة الاتصالات في منطقة مريس بمحافظة الضالع، وأربع غارات على شبكة الاتصالات في جبل الزافن بمديرية ثلاء محافظة عمران.

واستهدف الطيران بثلاث غارات منطقتي المزرق وجبل النار بمديرية حرض، وبثلاث غارات فج حرض بمحافظة حجة، وشن غارتين على منطقة النقوب، وثلاث غارات بينها عنقودية على مفرق الحمى والحصن في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد سبعة مواطنين في غارة شنها طيران العدوان على سيارة بالطريق العام في منطقة عياش بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، بينما استشهد مواطن بغارة على جرافة في منطقة يسنم بمديرية باقم، واستشهد مواطنان إثر غارة على الطريق العام في آل عمار بمديرية الصفراء.

وشن طيران العدوان خمس غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارة على جبل عطان وغارتين على منزل مواطن في منطقة عطان بمديرية السبعين في أمانة العاصمة.

وفي 2 يناير 2019، استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلتان وأصيب آخرون بينهم امرأتان وطفل جراء قصف المرتزقة على منطقة حوامرة بمديرية ماوية في محافظة تعز.

واستشهد مواطن وجرح اثنان آخران جراء أربع غارات شنها طيران العدوان على جسر العقله بمديرية قفلة عذر في محافظة عمران.

وشن طيران العدوان في محافظة صعدة أربع غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر الحدودية واستهدف بغارتين منازل وممتلكات المواطنين في مديرية باقم، وبغارة منطقة القد في مديرية رازح الحدودية في حين تعرضت مناطق وقرى آهلة بالسكان في مديريتي باقم ورازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضراراً مادية كبيرة في منازل ومزارع المواطنين.

وشن الطيران المُعادي غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

وفي محافظة الحديدة قصفت مدفعية المرتزقة جنوب التحيتا بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة المتوسطة، واستهدف المرتزقة بأكثر من 56 قذيفة هاون وتمشيط مكثف بالأسلحة المتوسطة على مدينة التحيتا، كما قصفوا بأكثر من 25 قذيفة مناطق متفرقة شرق حيس.

واستهدف المرتزقة بالأسلحة المتوسطة مدينة الدريهمي ودمروا منشآت ومبان عدة كما استهدفوا بعدد من القذائف المدفعية منطقة الكوعي بالمديرية، وقصفوا بالعيارات الرشاشة مدينة الشباب بشارع التسعين وبالمدفعية عدد من مناطق مدينة الحديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة.

وفي محافظة الحديدة، قصف المرتزقة بـ 15 قذيفة منطقة القرشية جنوب الجاح وبأكثر من 14 قذيفة مدفعية منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، واستحدثت جرافتان عسكريتان لهم تحصينات قتالية جديدة في المنطقة.

وقصف المرتزقة بـ 12 قذيفة قرية مغاري وقرية الشعب وجنوب غرب حيس، وبخمس قذائف هاون شرق حيس، كما قصفوا بسبع قذائف هاون شمال غرب حيس، واستهدفوا بـ 18 قذيفة مدفعية شمال غرب قرية مغازي وشرق مثلث العدين بمديرية حيس.

واستهدف مرتزقة العدوان بصواريخ الكاتيوشا حارة الضبياني وبالقرب من سوق 7 يوليو وبالرشاشات الثقيلة مناطق متفرقة من شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وقصفوا بست قذائف هاون شمال قرية الدحفش في أطراف مدينة الدريهمي.

وفي 2 يناير 2021، استشهد مواطن في قصف مدفعي لجيش العدو السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة فيما أصيب آخر بنيران حرس الحدود في المنطقة نفسها.

واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية قرب شارع الـ 50 بمدينة الحديدة وفي منطقة الجبلية ومدينة التحيتا، وقصفوا بـ 128 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة. مناطق عديدة في محافظة الحديدة.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية الصليف، وغارتين بالقرب من ميناء الحديدة، كما شن غارة على مزرعة مواطن في منطقة العرج بمديرية باجل في المحافظة نفسها، وغارتين على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد أربعة مواطنين وأصيب أربعة آخرون إثر استهداف الجيش السعودي منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران سبع غارات على منطقة الفرع في مديرية كتاف، وأربع غارات على منطقة المدافن بمديرية الظاهر.

واستشهد ثلاثة مواطنين جراء استهداف طيران العدوان بغارتين أحد المساجد في منطقة سواد عصر بمديرية معين في أمانة العاصمة، وأسفرتا أيضاً عن تدمير المسجد وتضرر عدد من المنازل والمدارس.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي خمس غارات على مديريتي الجراحي وحيس ومنطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا، بينما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في التحيتا، وقصفوا بـ 67 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.

طيران العدوان شن 19 غارة على مديرية عسيلان وأربع غارات على مديرية بيحان في محافظة شبوة، واستهدف بست غارات منطقة البلق بمديرية الوادي، وبثلاث غارات مديريتي صرواح والجوبة في محافظة مأرب.