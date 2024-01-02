أخبار اليمن : توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة.. برد وتراجع في الحرارة

توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة.. برد وتراجع في الحرارة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة مع تراجع في درجات الحرارة الصغرى في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع تراجع في درجات الحرارة الصغرى بمعدل 5- 6 درجات مئوية في الساعات المقبلة في محافظات ،عمران، صنعاء، ذمار.
وأشار إلى أن الأجواء قد تكون باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات محافظات الضالع ، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف ومأرب، أثناء الليل والصباح الباكر.
وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار05،0 وعمران : 06،2 وصنعاء 06،5 درجات.
ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الإحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.
ونبه أيضاً، مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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