أخبار اليمن : توجيه حكومي صارم لكافة الجهات المعنية

توجيه حكومي صارم لكافة الجهات المعنيةكشف تقرير حكومي ارتفاع إنتاج البن في اليمن من 17 ألف طن إلى 41 ألف طن بزيادة تصل إلى 140 بالمائة، متوقعا ارتفاع الإنتاج من هذا المحصول النقدي خلال العامين المقبلين إلى 50 ألف طن.

التقرير الذي نوقش في اجتماع لحكومة تصريف الاعمال يوم الثلاثاء أشار إلى ارتفاع صادرات البن اليمني خلال الفترة 2017- 2022م من 2500 طن إلى 12 ألف طن بقيمة تقدر بـ 480 مليون دولار، متوقعا ارتفاع هذا الرقم عام 2027م إلى اثنين مليار دولار.

وفي الاجتماع اطلع أعضاء الحكومة على تقرير وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، عن الآثار الإيجابية المتعددة لقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1444هـ، بشأن حظر استيراد وتداول البن الأجنبي وقشوره، على واقع البن اليمني زراعة وإنتاجاً وتسويقاً.

وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أثنت الحكومة على الجهود الرسمية والأهلية المبذولة في تنمية وتطوير زراعة البن اليمني والنتائج الإيجابية الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال التوسع في زراعته وإنتاجه وتسويقه محلياً وخارجياً.

وأكدت بهذا الشأن على الالتزام الصارم لكافة الجهات المعنية وذات العلاقة بقرار مجلس الوزراء القاضي حظر استيراد وتداول البن المستورد وقشوره، لما يمثله من أهمية كبيرة على تحفيز وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة شجرة البن وزيادة إنتاجيته بصورة مستمرة وتحقيق دوره المنشود في خدمة الاقتصاد الوطني.

