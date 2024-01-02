أخبار اليمن : 3 من مرافقيه .. استشهاد القيادي في حماس العاروري

3 من مرافقيه .. استشهاد القيادي في حماس العارورياستشهد قيادي رفيع في حركة المقاومة الإسلامية حماس في غارة عدوانية على العاصمة اللبنانية بيروتوذكرت مصادر إعلامية أن القيادي صالح العاروري نائب المكتب السياسي لحركة حماس استشهد قبل قليل بغارة جوية للعدوان الاسرائيلي استهدفت مكتبه في بيروت .

وأشارت المصادر الى استشهاد العاروري واثنين آخرين من قادة القسام .

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن إسرائيل اغتالت صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي و3 من مرافقيه في هجوم على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أنّ عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة”.

وشدد على أنّ عملية الاغتيال تثبت مجدّداً فشل العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَّة.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بارتقاء أربعة شهداء وعدد من الجرحى جراء انفجار في منطقة المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية استهدف مبنى يضم مكتبا لحركة حماس.

وحسبما أورده المركز الفلسطيني للاعلام فقد خلّف الانفجار أضرارا كبيرة بأحد المباني، حيث بدا أن طابقا قد نُسف بالكامل، وفي الأثناء فرضت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.

