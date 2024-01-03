أخبار اليمن : استعدّوا وتأهّبوا.. صنعاء توجه دعوة هــامـة

استعدّوا وتأهّبوا.. صنعاء توجه دعوة هــامـةدعت وزارة الشباب والرياضة الجماهير الرياضية إلى الاحتشاد الفاعل لاستقبال المنتخب الوطني للناشئين السبت المقبل بالعاصمة صنعاء.

وأوضح وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد حسين المؤيدي، أن الوزارة أعدت التجهيزات اللازمة للاحتفاء بمنتخب الناشئين الذين قدموا مستوى يشرف اليمن واليمنيين بانتزاع كأس بطولة غرب آسيا 2023 من المنتخب السعودي.

وأشار إلى أن الاستعدادات للاستقبال المشرف للمنتخب الوطني للناشئين سيتم على ملعب المريسي بمدينة الثورة الرياضية بصنعاء الساعة الثالثة عصر السبت المقبل.

وأفاد بأن الأبطال الناشئين يستحقون التكريم والاحتفاء بهم لما قدموه من عروض ونتائج مشرفة في بطولة غرب آسيا، محققين الفوز في جميع المباريات التي خاضوها في البطولة.

ودعا المؤيدي الجميع إلى المشاركة في الاستقبال الرياضي والشعبي اللائق لأبطال الناشئين الذين أدخلوا السعادة إلى نفوس اليمنيين.

وأكد أهمية الرعاية والاهتمام بالأبطال في الحاضر والمستقبل ودعمهم، ليرفعوا على الدوام، علم اليمن في المشاركات الخارجية ويحققوا الإنجازات المتوالية في المحافل الدولية.