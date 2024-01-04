أخبار اليمن : شروط صنعاء لأي مفاوضات قادمة في ملف الاسرى

شروط صنعاء لأي مفاوضات قادمة في ملف الاسرىأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى أن عدم تنفيذ الاتفاقيات من جانب مرتزقة العدوان يعقد ملف الأسرى ويزيد من معاناتهم.

وقال المرتضى في منشور عبر منصة "إكس": " ليس لدينا مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى إذا حصلنا على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها".

وأضاف : "أما مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذ، كما هو حاصل من جانب المرتزقة فهذا إنما يعقد الملف ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين".

