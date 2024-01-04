أخبار اليمن : استقبال مهيب لمنتخب الناشئين في هذه المحافظة

استقبال مهيب لمنتخب الناشئين في هذه المحافظةحظي المنتخب الوطني للناشئين المتوج بلقب بطولة كأس غرب آسيا العاشرة اليوم باستقبال كبير لدى وصوله محافظة ذمار.

واحتشد الآلاف من أبناء المحافظة على جنبات ممر الحافلة الخاصة بالمنتخب بالشارع العام ومعبرين عن فرحتهم وسعادتهم بوصول نجوم المنتخب إلى المحافظة.

ولحظة وصول بعثة المنتخب إلى مقر الإقامة كان في استقبالهم قيادة السلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة وقيادة فرع الاتحاد والقيادات والشخصيات المدنية والأمنية والعسكرية بالمحافظة.. كما تم تنظيم مأدبة غداء على شرف البعثة.

وأفاد علي العوش مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بأن الظروف الصعبة هي التي تصنع الرجال العظماء وهذا ما حققه اليمنيون في مختلف المجالات بما فيها الرياضة. مؤكدا أن هؤلاء الشباب وحدوا قلوب كل اليمنيين في ظل محاولات ومساعي الأعداء لتمزيق الوطن اليمني الكبير.

وعبر المسؤول الرياضي بذمار عن الفخر والاعتزاز بما حققه أبطال اليمن الناشئين من إنجاز رياضي بإحرازهم بطولة غرب آسيا للمرة الثانية في تاريخه. لافتا إلى أن هؤلاء الشباب كانوا سفراء لبلدهم ومثلوه أفضل تمثيل .