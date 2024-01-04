المؤتمر نت - المؤتمر يدعو جماهير الشعب وقياداته وأعضائه وحلفاؤه للمشاركة في مظاهرات الجمعة
|
|
|
|
|
|
|
|
دوت الخليج -
المؤتمر يدعو جماهير الشعب وقياداته وأعضائه وحلفاؤه للمشاركة في مظاهرات الجمعة
دعا المؤتمر الشعبي العام جماهير شعبنا اليمني العظيم وفي المقدمة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وانصاره إلى الخروج والمشاركة الفاعلة والكبيرة في المظاهرات المليونية التي ستخرج عصر غدٍ الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وبقية الساحات في المحافظات، وذلك لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة ممنهجة من قبل العدو الصهيوني وبدعم ومشاركة مباشرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبقية حلفائها.
أن الخروج والمشاركة في هذه التظاهرات هو وأحب ديني وأخلاقي وإنساني يؤكد موقف شعبنا اليمني في نصرة اخوانه في فلسطين ومواجهة التهديدات التي تحاول ثنيه عن أداء هذا الواجب كما أنه يأتي وفاءً لدماء الشهداء وتعبيراً عن استمرار مواقف الشعب اليمني دون اكتراث بأي تهديدات أو ضغوطات تأتي من هنا أو هناك.
ويؤكد المؤتمر الشعبي العام أنه كان وسيظل وفياً للقضية الفلسطينية ومدافعاً عنها وعن قدسيتها وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق
|
إرسل الخبر
|
إطبع الخبر
|
RSS
|
حول الخبر إلى وورد
|
معجب بهذا الخبر
|
انشر في فيسبوك
|
انشر في تويتر
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : المؤتمر يدعو جماهير الشعب وقياداته وأعضائه وحلفاؤه للمشاركة في مظاهرات الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة