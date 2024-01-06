أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 22722

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 22722
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، إلى 22 ألفاً و722 شهيداً، و58 ألفاً و166 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب بيان نشرته وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، فقد "ارتكب جيش الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيداً، و256 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
ويصعد جيش الاحتلال الصهيوني حربه على مستشفيات غزة والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على القطاع المحاصر يشنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
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