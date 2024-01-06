أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشاعر احمد الجابري

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشاعر احمد الجابريبعث الأخ صادق بن امين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الشاعر الكبير احمد الجابري والذي وافاه الاجل اليوم إثر مرض عضال، بعد حياة حافلة بالابداع والعطاء الوطني وخدمة والمجتمع .

واشار رئيس المؤتمر الى اسهامات الفقيد في اثراء الحياة الثقافية والفنية في اليمن وغزارة نتاجه الادبي كواحد من ابرز شعراء الاغنية اليمنية الإبداعية، التي جسدت آمال وتطلعات وهموم وقضايا المجتمعات عبر مختلف المراحل، بإحساس وطني وروح وحدوية، الهمت كبار فناني اليمن لتقديم العديد من الروائع والاعمال الغنائية التي مازالت عالقة في الوجدان الشعبي.

واعتبر أبو راس رحيل الشاعر الكبير أحمد الجابري، مثل خسارة كبيرة للساحة الثقافية اليمنية كواحد من أبرز رواد القصيدة الوطنية والعاطفية المغناة، وعلماً من أعلام الشعر والاكثر تأثيرا في الحياة الثقافية والذاكرة المجتمعية.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى كافة افراد أسرة الفقيد وأصدقائه وزملائه، والى الوسط الثقافي والادبي عامة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته، بهذا المصاب الجلل.

سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".