أخبار اليمن : غزة.. استشهاد الصحفيين الدحدوح وثريا

غزة.. استشهاد الصحفيين الدحدوح وثرياأكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، أنّ عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى (109 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد استشهاد الزميلين الصحفيين، حمزة وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا.

وقال المكتب الإعلامي إنّ الصفحيين استشهدا بقصف الاحتلال “الإسرائيلي” لسيارة كانوا يستقلونها خلال تغطيتهم الصحفية غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتابع بالقول: رحم الله الزميلين الصحفيين/ الدحدوح وثريا، وأسكنهما فسيح جناته، وربط الله على قلوب أحبابهما، وخالص العزاء للأسرة الصحفية الفلسطينية وللزميل الصحفي وائل الدحدوح ولذوي الشهيدين الكرام.

وأدان “بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، وإن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية”.

كما دعا المكتب الإعلامي الحكومي كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، كما ندعوهم إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة.