أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل رياش

الأمين العام المساعد يواسي آل رياشبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ/ حسين أحمد رياش، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والتنظيمي.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ يحيى ناصر أحمد رياش، عضو المجلس المحلي بمديرية الحداء، والى نجل الفقيد/ راجح حسين أحمد رياش، وإخوانه، وكافة آل رياش بمديرية الحداء محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

