أخبار اليمن : الاحتلال يلاحق المرضى في مستشفى الأقصى بالمسيرات

الاحتلال يلاحق المرضى في مستشفى الأقصى بالمسيرات
قالت وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإرهاب المرضى والطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى من خلال المُسيّرات.
وأضافت الوزارة عبر صفحتها على موقع الفيسبوك، أن المسيرات الإسرائيلية تطلق نيرانها بكثافة تجاه أقسام مستشفى شهداء الأقصى وساحاته وتستهدف كل من يتحرك.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعي لإخراج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة بأسلوب جديد من خلال الاستهداف بنيران المسيّرات.
وقالت إن الجرحى والمرضى يهربون من مستشفى شهداء الأقصى تحت نيران المسيّرات الإسرائيلية.
وشدّد على أن خروج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة هو حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى في المنطقة الوسطى.
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