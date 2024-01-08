أخبار اليمن : حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 23 ألفاً

حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 23 ألفاًأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 23 ألفاً و84 شهيداً، وإصابة 58 ألفا و926 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضافت الوزارة -في بيان لها اليوم الاثنين- أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 249 شهيدا و510 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية، محذرة من خطورة استمرار تدهور وضع المرافق الصحية بسبب استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة إلى أن مستشفيات جنوب غزة فقدت قدراتها الاستيعابية للجرحى في كل الأقسام، ومن بينها العناية المركزة، لافتة إلى وجود اكتظاظ كبير في مستشفيات جنوب غزة في وقت يفترش فيه مئات الجرحى الأرض في الممرات والساحات.

مثلث الموت

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن المجاعة والجفاف والأوبئة تشكل مثلث الموت الذي يحاصر 1.9 مليون نازح في أماكن الإيواء بقطاع غزة، مطالبا الأمم المتحدة ومؤسساتها بإجراء تدخلات عاجلة ومركزة لمنع الكارثة الصحية والإنسانية التي يتعرض لها النازحون.