أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 112

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 112أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين داخل القطاع إلى 112، منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد استشهاد اثنين منهم بقصف إسرائيلي.

وقال المكتب في بيان مقتضب اليوم: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 112 صحفياً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة (7 أكتوبر)، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين: الشهيد عبد الله بريص، والشهيد محمد أبو داير".

وأشار المكتب في بيانه إلى أن بريص وأبو داير "استشهدا بقصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة (دون تحديد المكان)".