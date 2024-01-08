أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 112

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 112
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين داخل القطاع إلى 112، منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد استشهاد اثنين منهم بقصف إسرائيلي.
وقال المكتب في بيان مقتضب اليوم: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 112 صحفياً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة (7 أكتوبر)، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين: الشهيد عبد الله بريص، والشهيد محمد أبو داير".
وأشار المكتب في بيانه إلى أن بريص وأبو داير "استشهدا بقصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة (دون تحديد المكان)".
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