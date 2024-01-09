أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 23210

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 23210أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 23 ألفاً و210 شهداء و59 ألفاً و167 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي اليوم الـ95 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، قالت الوزارة بيان اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 126 شهيداً و241 إصابة وصلت للمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".