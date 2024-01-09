أخبار اليمن : صنعاء تعلن صرف مرتبات شهر جمادى الآخرة

صنعاء تعلن صرف مرتبات شهر جمادى الآخرةأعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء اليوم، عن صرف إعاشة (كفالة) أبناء الشهداء والمفقودين، بالإضافة إلى إعاشة الأرامل وزوجات المفقودين لشهر جمادى الآخرة.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أنه تم صرف إعاشة أبناء الشهداء والمفقودين بمبلغ مليار و157 مليون ريال لعدد 58 ألف حالة، بالإضافة إلى صرف إعاشة الأرامل وزوجات المفقودين بمبلغ 256 مليون ريال.

وذكرت الهيئة أن عملية الصرف بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء 26 جمادى الآخرة، وذلك عبر خدمة الحوالات السريعة في جميع المحافظات.

ويعد مشروع الإعاشة من المشاريع التي تقدمها الهيئة بهدف توفير الدعم والرعاية الشاملة لأسر الشهداء والمفقودين.