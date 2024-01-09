أخبار اليمن : الجوبي يحذّر: مرتفع جوي يسيطر على صنعاء و12 محافظة

الجوبي يحذّر: مرتفع جوي يسيطر على صنعاء و12 محافظةحذّر الفلكي اليمني أحمد الجوبي من مرتفع جوي جديد ترافقه كتلة باردة يبسط سيطرته على معظم محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأكد الفلكي الجوبي، سيطرة مرتفع جوي بارد على صنعاء، ذمار، رداع، مأرب، عمران، صعدة، البيضاء، سيئون، إب، الجوف، عتق، المحويت، الحوطة.

ودعا الجوبي، المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة، وحث المزارعين إلى حماية محاصيلهم.

وأوضح الفلكي اليمني على حسابه فيس بوك، في بيانات تفصيلية تحذيرية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، جاءت كالتالي:

1- صنعاء:

صحو، بارد الى شديد البرودة، جاف بنسبة43%، درجة الحرارة : 3°، ونسبة الغيوم 4% وتتكاثف عند(8 مساء) واتجاه الرياح: شرق-جنوب-شرق ، بسرعة10كم/ساعة ، وتنشط عند(5 مساء) ونسبة فرصة الامطار0%.

2- عدن:

صحو ، معتدل ، رطب بنسبة62%، درجة الحرارة : 20°، ونسبة الغيوم 25% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شرق-شمال-شمال ، بسرعة22كم/ساعة ، وتنشط عند(10 صباحا) ونسبة فرصة الامطار2%.

3- تعز:

صحو ، بارد ، رطب بنسبة60%، درجة الحرارة : 10°، ونسبة الغيوم 16% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شرق ، بسرعة13كم/ساعة ، وتنشط عند(9 صباحا) ونسبة فرصة الامطار2%.

4- المكلا:

صحو ، معتدل ، رطب بنسبة54%، درجة الحرارة : 19°، ونسبة الغيوم 3% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: غرب-شمال-شمال ، بسرعة18كم/ساعة ، وتنشط عند(2 مساء) ونسبة فرصة الامطار4%.

5- الحديده:

صحو ، دافئ ، رطب بنسبة65%، درجة الحرارة : 21°، ونسبة الغيوم 1% وتتكاثف عند(12 ليلا) واتجاه الرياح: شرق-جنوب ، بسرعة29كم/ساعة ، وتنشط عند(2 مساء) ونسبة فرصة الامطار1%.

6- عمران:

صحو ، بارد الى شديد البرودة ، جاف بنسبة42%، درجة الحرارة : 2°، ونسبة الغيوم 1% وتتكاثف عند(9 مساء) واتجاه الرياح: شرق-جنوب ، بسرعة13كم/ساعة ، وتنشط عند(3 مساء) ونسبة فرصة الامطار0%.

7- ذمار:

صحو ، شديد البرودة ، جاف بنسبة40%، درجة الحرارة : 0°، ونسبة الغيوم 16% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شرق ، بسرعة11كم/ساعة ، وتنشط عند(4 مساء) ونسبة فرصة الامطار2%.

8- إب:

غائم جزئيا ، بارد ، رطب بنسبة60%، درجة الحرارة : 5°، ونسبة الغيوم 39% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شرق-شمال ، بسرعة10كم/ساعة ، وتنشط عند(11 صباحا) ونسبة فرصة الامطار1%.

9- مأرب:

صحو ، بارد ، جاف بنسبة37%، درجة الحرارة : 5°، ونسبة الغيوم 1% وتتكاثف عند(10 مساء) واتجاه الرياح: غرب-جنوب-غرب ، بسرعة11كم/ساعة ، وتنشط عند(4 مساء) ونسبة فرصة الامطار1%.

10- الجوف:

صحو ، بارد ، جاف بنسبة36%، درجة الحرارة : 6°، ونسبة الغيوم 1% وتتكاثف عند(9 صباحا) واتجاه الرياح: شرق ، بسرعة16كم/ساعة ، وتنشط عند(11 صباحا) ونسبة فرصة الامطار0%.

11- صعدة:

صحو ، بارد الى شديد البرودة ، رطب بنسبة51%، درجة الحرارة : 1°، ونسبة الغيوم 1% وتتكاثف عند(6 صباحا) واتجاه الرياح: غرب ، بسرعة11كم/ساعة ، وتنشط عند(11 صباحا) ونسبة فرصة الامطار1%.

12- حجة:

صحو ، بارد ، رطب بنسبة65%، درجة الحرارة : 10°، ونسبة الغيوم 14% وتتكاثف عند(8 مساء) واتجاه الرياح: شرق ، بسرعة11كم/ساعة ، وتنشط عند(11 صباحا) ونسبة فرصة الامطار1%.

13- المحويت:

صحو ، بارد ، رطب بنسبة69%، درجة الحرارة : 7°، ونسبة الغيوم 22% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شرق ، بسرعة11كم/ساعة ، وتنشط عند(12 ظهرا) ونسبة فرصة الامطار4%.

14- ريمه:

صحو ، بارد ، رطب بنسبة68%، درجة الحرارة : 7°، ونسبة الغيوم 19% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شرق ، بسرعة13كم/ساعة ، وتنشط عند(12 ظهرا) ونسبة فرصة الامطار2%.

15- البيضاء:

صحو ، شديد البرودة ، جاف بنسبة40%، درجة الحرارة : 0°، ونسبة الغيوم 2% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شرق-شمال-شمال ، بسرعة8كم/ساعة ، وتنشط عند(7 مساء) ونسبة فرصة الامطار1%.

16- رداع:

صحو ، شديد البرودة ، جاف بنسبة43%، درجة الحرارة : 0°، ونسبة الغيوم 3% وتتكاثف عند(5 صباحا) واتجاه الرياح: غرب-شمال-غرب ، بسرعة11كم/ساعة ، وتنشط عند(2 مساء) ونسبة فرصة الامطار1%.

17- زنجبار:

صحو ، معتدل ، رطب بنسبة55%، درجة الحرارة : 19°، ونسبة الغيوم 7% وتتكاثف عند(11 صباحا) واتجاه الرياح: شرق-شمال-شمال ، بسرعة21كم/ساعة ، وتنشط عند(1 مساء) ونسبة فرصة الامطار0%.

18- الضالع:

صحو ، بارد ، رطب بنسبة54%، درجة الحرارة : 6°، ونسبة الغيوم 5% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شمال ، بسرعة14كم/ساعة ، وتنشط عند(4 مساء) ونسبة فرصة الامطار1%.

19- الحوطه:

صحو ، معتدل ، رطب بنسبة52%، درجة الحرارة : 17°، ونسبة الغيوم 5% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شمال ، بسرعة24كم/ساعة ، وتنشط عند(2 مساء) ونسبة فرصة الامطار0%.

20- عتق:

صحو ، بارد ، جاف بنسبة42%، درجة الحرارة : 6°، ونسبة الغيوم 25% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شرق-شمال-شمال ، بسرعة13كم/ساعة ، وتنشط عند(7 مساء) ونسبة فرصة الامطار1%.

21- سيئون:

صحو ، بارد ، رطب بنسبة66%، درجة الحرارة : 7°، ونسبة الغيوم 25% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شرق-شمال-شمال ، بسرعة10كم/ساعة ، وتنشط عند(11 صباحا) ونسبة فرصة الامطار2%.

22- الغيضه:

صحو، معتدل، رطب بنسبة55%، درجة الحرارة : 18°، ونسبة الغيوم 11% وتتكاثف عند(3 صباحا) واتجاه الرياح: غرب-شمال ، بسرعة19كم/ساعة ، وتنشط عند(4 مساء) ونسبة فرصة الامطار1%.

23- سقطرى:

امطار متفرقة ، دافئ ، رطب بنسبة76%، درجة الحرارة : 22°، ونسبة الغيوم 56% وتتكاثف عند(4 مساء) واتجاه الرياح: ، بسرعة29كم/ساعة ، وتنشط عند(11 صباحا) ونسبة فرصة الامطار40%.