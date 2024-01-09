أخبار اليمن : ما أسباب "تمزق القلب"؟

ما أسباب "تمزق القلب"؟أوضحت أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، الدكتورة أولغا بوكيريا، أن "تمزق القلب" يمكن أن يحصل بعد الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

ووفقا لها، غالبا ما يوصف احتشاء عضلة القلب بأنه تمزق، ولكن في أغلب الأحيان يحدث التمزق بعد مضي 2- 3 أسابيع على الإصابة باحتشاء عضلة القلب. ويصف الأطباء حالة تمزق جدار البطين الأيسر بعد الإصابة باحتشاء عضلة القلب بـ "تمزق القلب"، بحسب روسيا اليوم.

وتقول: "تتضمن عملية تندب منطقة الاحتشاء مرحلة "تليين" الأنسجة، التي، على سبيل المثال، يمكن أن "تتمزق" عند ارتفاع مستوى ضغط الدم. لذلك، يجب على المرضى الذين أصيبوا باحتشاء عضلة القلب، خاصة إذا لم توضع دعامة تاجية (أنبوب يوضع في الشرايين التاجية التي تزود القلب بالدم)- البقاء في الفراش لمدة أربعة أسابيع، لأن الندبة المتينة تتشكل في نهاية الأسبوع الرابع".

وتشير الأخصائية، إلى أن تمزق البطين كقاعدة عامة يؤدي إلى الوفاة. ولكن يمكن إنقاذ المصاب فقط في حالة تقديم مساعدة طبية أولية فورية له من قبل أطباء لهم خبرة ولديهم المعدات اللازمة. وأحيانا يمكن أن "ينغلق" موضع التمزق من تلقاء نفسه بعد حدوث جلطة دموية.