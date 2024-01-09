أخبار اليمن : بيانٌ عـاجـل لأبو عبيدة... هذه تفاصيله

بيانٌ عـاجـل لأبو عبيدة... هذه تفاصيله
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن "مقاتلي القسام دمروا الأسبوع الماضي 42 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً، وأجهزوا على 22 جندياً من المسافة صفر".
وأضاف أبو عبيدة في بيان مساء الثلاثاء، أن القسام أوقعت العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في 52 مهمة استهدفت فيها قوات إسرائيلية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات.
وأكد أن القسام نسفت منزلا وفجرت 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال، وأطلقت صاروخ أرض-جو على مروحية في سماء القطاع.
وأشار أبو عبيدة إلى أنّ مقاتلي القسام أسقطوا طائرة استطلاع من طراز "هيرمز 900" واستولوا على طائرة "Skylark" وطائرتي "درون"، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها.
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