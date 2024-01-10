أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 10 يناير

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 10 ينايرفي مثل هذا اليوم 10 يناير استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي منازل ومزارع المواطنين والمستشفيات والأسواق الشعبية والجسور والطرق مستخدماً في بعضها قنابل محرمة دولياً، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات وتدمير كبير.

ففي 10 يناير 2016، استشهد أربعة مواطنين بينهم نساء وأطفال وأصيب اثنان آخران من أسرة واحدة جراء استهداف طيران العدوان منزلهم بمنطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما استشهد أربعة مواطنين وأصيب خمسة آخرين في استهداف الطيران سوق شعبي بمديرية رازح الحدودية.

كما استشهد وأصيب عدة مواطنين إثر استهداف جسر ومفرق باقم، إضافة إلى سلسلة غارات على منطقتي السداد ومرع بمديرية باقم.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب عشرة جراء قصف الطيران المعادي مستشفى شهارة التابع لمنظمة أطباء بلا حدود بمديرية رازح الحدودية.

وفي محافظة تعز استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين في غارات لطيران العدوان على محطة تحلية المياه في شارع الأربعين شمال مدينة تعز، فيما أدت غارات أخرى إلى تدمير منازل وتضرر العشرات وبعض المدارس في أحياء الجحملية وثعبات.

طيران العدوان استهدف مناطق بالقرب من مطاحن البحر الأحمر وبيت الشباب بمديرية المنيرة في محافظة الحديدة مستهدفا مزارع وممتلكات المواطنين، وشن غارة على مبان سكنية في منطقة الحجلة شمال مدينة كوكبان التاريخية بمحافظة المحويت، ما أدى إلى تهدم وأضرار في المباني والمساكن الأثرية وملعب ونادي كوكبان.

وشن الطيران المعادي في محافظة صنعاء ثلاث غارات على مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمنطقة الصباحة وثلاث غارات جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر، وأربع غارات على هناجر المؤسسة الاقتصادية في المداور بمديرية همدان، وغارة على منطقة محجر هروب في مديرية الحصن، واستهدف بغارتين منطقة جبل الطويل، وبثلاث غارات منطقة صرف في مديرية بني حشيش، وشن غارتين على وادي الذراني بمنطقة المحاقرة في مديرية سنحان، ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.

كما استهدف بغارتين كلية المجتمع في سنحان وبلاد الروس، ما أدى إلى تدمير ما تبقى من الكلية.

واستهدف طيران العدوان بعدة غارات منطقة عقبات وذيفان في مديرية ريدة بمحافظة عمران ما أدى إلى حدوث أضرار بليغة في الممتلكات العامة والخاصة، وشن غارتين على منطقة حراثه وسط مدينة إب، ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين ومنتجع بن لادن السياحي، كما شن غارة على منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد ثمانية طلاب وطالبات وأصيب 15 آخرين، جراء غارات لطيران العدوان على مدرسة الفلاح ببيت معصار في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما شن ثلاث غارات على منطقة عرورة في مديرية أرحب

ما أدى إلى أضرار بالأراضي الزراعية ومنازل المواطنين.

واستشهدت امرأة إثر غارات لطيران العدوان على مزرعة مواطن في آل الزماح بمديرية باقم في محافظة صعدة، كما شن 12 غارة على مناطق آل الزماح والجذوة والسداد بالمديرية نفسها.

طيران العدوان شن أكثر من ثلاثين غارة على مديرية ذوباب بمحافظة تعز التي تعرضت لقصف من البوارج ، كما شن ثلاث غارات على إدارة أمن منطقة شوابة بمحافظة الجوف، وثلاث غارات على منطقة سنوان بمديرية ذيبين في محافظة عمران، وغارتين على مدينة الربوعة في عسير، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية مزارع المواطنين بمنطقة آل حجلان بمديرية صرواح محافظة مأرب.

وفي 10 يناير 2018، استشهد 12 مواطناً وأصيب آخر بغارة شنها طيران العدوان استهدفت سوقاً شعبياً بمنطقة وادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما استشهد خمسة مواطنين إثر غارتين استهدفتا سيارة في المنطقة نفسها.

واستشهد طفلان وأصيب رجل وثلاثة أطفال آخرين في غارة على منزل بمنطقة المحجر في مديرية باقم، في حين أصيبت امرأتان وطفلة جراء غارة أخرى استهدفت منزلاً بالمديرية ذاتها.

واستشهدت طفلتان وجرحت امرأة وطفلان آخران ودمّر منزلان في غارات لطيران العدوان على منطقة تشدان بمديرية غمر الحدودية، بينما استشهد مواطن من أبناء مديرية شدا بنيران حرس الحدود السعودي.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على معسكر كهلان واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية في المحافظة نفسها.

وشن طيران العدوان 32 غارة باستخدام قنابل عنقودية على منطقة ضلاع همدان في محافظة صنعاء، أسفرت عن أضرار كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين، كما شن ثلاث غارات على مزرعة أحد المواطنين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

واستهدف الطيران المعادي بغارتين مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين استهدف المرتزقة بعدد من قذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة في المديرية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب طفل بنيران مرتزقة العدوان في منطقة الشبيليه شرق مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، وأطلقوا أكثر من تسع قذائف مدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه شمال شرق حيس، كما قصفوا بأكثر من 39 صاروخ كاتيوشا وبالعيارات الرشاشة باتجاه منطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي.

واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات شرق الدريهمي، وأطلق المرتزقة عدداً من قذائف المدفعية على الدريهمي، وشنوا قصفاً مكثفاً بالمعدلات المتوسطة على مدينة الشباب بشارع الـ90 في مدينة الحديدة.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا، ومنازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة، في وقت شن الطيران ثلاث غارات على مناطق متفرقة بالمديرية، خلفت أضراراً واسعة في ممتلكات المواطنين.

وفي 10 يناير 2020، استهدف مرتزقة العدوان بتسع قذائف مدفعية جنوب شرق مثلث مقبنة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وقصفوا بثمانية صواريخ كاتيوشا قرية الشجن بمديرية الدريهمي، واستهدفوا بشكل مكثف بالمدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة مدينة الدريهمي.

وشن الجيش السعودي قصفاً مدفعياً استهدف منطقة بني صياح بمديرية رازح في محافظة صعدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن من أبناء قرية الكشوبع في مديرية المروعة بمحافظة الحديدة إثر تعرض مزارع المواطنين لقذائف هاون أطلقها المرتزقة.

واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا،وقصفوا بـ 192 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عدة بمحافظة الحديدة، في حين شن الطيران التجسسي أربع غارات على الفازة والتحيتا.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر، واستهدف قصف صاروخي سعودي منطقة غافرة بالمديرية نفسها، في حين استهدف قصف مدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية ونفوق عدد من المواشي.

وشن الطيران المعادي غارة على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب.

وفي 10 يناير 2022 استهدف طيران العدوان بغارة شبكة الاتصالات في منطقة بني غثيمة بمديرية بني صريم وشن أربع غارات على شبكة الاتصالات في جبل صبيح بمديرية خمر في محافظة عمران.

وفي محافظة الحديدة، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بينما شن الطيران غارتين على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وغارتين استهدفتا مديرية الجراحي.

طيران العدوان استهدف بغارتين شبكة الاتصالات بمديرية الصفراء، وشن غارتين على شبكة الاتصالات في منطقة العبدين جنوب مدينة صعدة، وغارتين على البقع والأجاشر قبالة نجران.

وشن الطيران المعادي غارة على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، و30 غارة على مديريتي عين وعسيلان وعشر غارات على مديرية عين بمحافظة شبوة خلفت أضرارا كبيرة بمنازل وممتلكات المواطنين.

طيران العدوان شن في محافظة مأرب، غارة على مسجد الأنصار بمنطقة الحد بمديرية حريب في محافظة مأرب، ما أدى الى أضرار كبيرة، واستهدف بغارتين سيارتي مواطنين من آل الشنواح كانت تحمل خلايا نحل ما أدى لتدميرها، وشن سبع غارات على منازل ومزارع المواطنين في المديرية، ملحقا أضرارا كبيرة بها.

كما شن 12 غارة على منطقة البلق في مديرية الوادي، وأربع غارات على مديرية الجوبة.