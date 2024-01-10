أخبار اليمن : الراعي يشيد بموقف ماليزيا ضد الكيان الصهيوني

الراعي يشيد بموقف ماليزيا ضد الكيان الصهيونيأشاد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، بالقرار الذي أعلن عنه رئيس حكومة ماليزيا بشأن منع السفن الإسرائيلية من الرسو في الموانئ الماليزية.

جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس النواب الماليزي الدكتور جوهاري بن عبدول .

وثمن الراعي موقف الحكومة الماليزية في مؤازرة حكومة جنوب افريقيا في الدعوى المقامة ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد تضامن ودعم مجلس النواب في الجمهورية اليمنية ومؤازرته لقرارات الحكومة الماليزية الصادقة والشجاعة.

