أخبار اليمن : صنعاء تستهدف سفينة أمريكية في البحر الأحمر

صنعاء تستهدف سفينة أمريكية في البحر الأحمرأعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينةً أمريكيةً كانتْ تقدمُ الدعمَ للكِيانِ الصِّهيوني.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً مشتركةً بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البالستيةِ والبحريةِ والطائراتِ المسيرةِ استهدفتْ سفينةً أمريكيةً كانتْ تقدمُ الدعمَ للكِيانِ الصِّهيوني.

وأشارت إلى أن هذه العمليةَ جاءتْ كردٍ أوليٍّ على الاعتداءِ الغادرِ الذي تعرضتْ لهُ القوات البحرية اليمنية من قِبلِ قواتِ العدوِّ الأمريكيِّ يومَ الأحدِ الـ 18 من جمادَى الآخرةِ 1445هـ.

وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ" أنَّها لنْ تترددَ في التعاملِ المناسبِ مع كافةِ التهديداتِ المعاديةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا".

كما أكدت أنها مستمرةٌ في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ حتى وَقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الأشقاء الصامدينَ في قطاعِ غزة.

ولفت البيان إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ حرصَها الكاملَ على استمرارِ حركةِ المِلاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ إلى كافةِ الوجهاتِ عدا موانئَ فلسطينَ المحتلة.