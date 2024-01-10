أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 23357

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 23357أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 23 ألفاً و357 شهيداً و59 ألفاً و410 مصابين، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي في اليوم الـ 96 للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها 147 شهيداً و243 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.