ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 23357
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 23 ألفاً و357 شهيداً و59 ألفاً و410 مصابين، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي في اليوم الـ 96 للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها 147 شهيداً و243 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 23357 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.