أخبار اليمن : خذوا حذركم.. هذا ماسيحصل خلال الساعات القادمة

خذوا حذركم.. هذا ماسيحصل خلال الساعات القادمةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات وهبوب رياح نشطة حول السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء مع احتمال تكون الصقيع على أجزاء منها.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات حجة, المحويت, ريمه, إب، تعز, الضالع، لحج وأبين وفي هضاب وصحارى الجوف، مأرب، شبوة, حضرموت والمهرة أثناء الليل والصباح الباكر.

ولفت المركز إلى استمرار نشاط الرياح حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب وخليج عدن سرعتها بين 15-23 عقدة.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 0.5 في ذمار، 1.4 في عمران، 2.4 في صنعاء، 6 في إب، 8.7 في سيئون، 9 في المحويت، 9.8 في حجة.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة، حاثاً على ارتداء الملابس الشتوية حفاظا على صحتهم .

ودعا المزارعين إلى عمل الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الزراعية لحماية المزروعات.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب وخليج عدن من ارتفاع الموج واضطراب البحر.