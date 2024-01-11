أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 يناير

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 ينايرفي مثل هذا اليوم 11 يناير ارتكب العدوان الأمريكي السعودي جرائم جديدة بحق الشعب اليمني أدت إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

ففي 11 يناير 2016، استشهد خمسة مواطنين وأصيبت امرأة جراء غارة شنها طيران العدوان على سيارة تقل نازحين من مأرب في نقيل فرضة نهم بمديرية نهم محافظة صنعاء.

واستشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين جراء استهداف طيران العدوان سيارة مواطن بالطريق العام في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما شن سلسلة من الغارات على جبل هيلان ومنطقة المشجح بالمديرية، وغارات على مديرية مجزر.

واستشهد مواطن وأصيب آخر جراء قصف مروحيات الأباتشي التابعة للعدوان سيارة كانت تسير في الطريق العام بمدينة المخا في محافظة تعز، كما شن غارة على شارع الأربعين، وغارة أخرى على تبة هائل في مديرية صالة.

وشن الطيران المعادي عدة غارات على قصر الشعب شرقي مدينة تعز أسفرت عن تضرر العديد من المنازل والمرافق الخدمية المجاورة، كما شن غارات أخرى على منطقة الحرَّير بمديرية التعزية، ومنزل رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم بحي السلال، ما أدى إلى تدميره.

ودمر طيران العدوان مستشفى الشهيد سيف السوادي بمديرية السوادية في محافظة البيضاء، وتسبب في أضرار بالمباني السكنية المجاروة له، وشن ست غارات على منزل الشيخ حسن يحيى سرور بمديرية الغيل محافظة الجوف، ما أدى إلى تدميره وتضرر عدد من المنازل المجاورة، كما استهدف مناطق السلمات وجبل شيحاط والعقبة ومنطقة الغيل ما أدى إلى تدمير ثلاثة منازل، وشنت طائرة بدون طيار سلسلة من الغارات على وادي أيبر بالغيل.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة رجام في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وغارتين على جبل الطويل في منطقة صرف ما أدى إلى أضرار في الأحياء السكنية المجاورة، وغارة على منطقة بيت دهرة بمديرية أرحب، وثلاث غارات على مطار صنعاء الدولي.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان ثلاث غارات على محطة دبيش للغاز بمنطقة آل الصيفي في مديرية سحار أحدثت دماراً كبيراً فيها، وشن أيضاً سلسلة غارات على منازل ومزارع المواطنين بمديرية الظاهر، وغارات على منازل المواطنين في منطقة معبار بمديرية مجز، واستهدف قصف صاروخي سعودي مواقع متفرقة بمديرية رازح، واستهدف الطيران شبكة الاتصالات بمديرية سحار، ومناطق متفرقة في المديرية، كما شن غارة على منطقة آل ساري وأخرى على منطقة مطرة.

طيران العدوان شن سلسلة غارات على منطقة الحمزة في إب، وخمس غارات على منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة محافظة إب أسفرت عن خسائر مادية في المباني والمنشآت الخدمية، كما شن سلسلة من الغارات على مبان أثرية في موقعي المرازم والحليفة الأثريين بمنطقة الحجلة شمال مدينة كوكبان التاريخية بمديرية شبام محافظة المحويت، ما أدى إلى تدمير كامل لمبنى أثري قديم يسمى سقيف المرازم، وهو أحد المعالم الأثرية القديمة التي كانت تستخدم لإيواء عابري السبيل، وأحدث أضراراً فادحة في المباني التاريخية والأثرية القديمة القريبة من الموقع ومنها أجزاء من أسوار ومباني قلعة وقشلة كوكبان الأثريتين وقطع الطريق الإسفلتية المؤدية إلى مدخل مدينة كوكبان.

وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة الفرش بمديرية حرض في محافظة حجة، واستهدف بغارة مزارع المواطنين في كيلو 16 بمحافظة الحديدة، وبغارة المجمع الحكومي بمديرية المنيرة بالمحافظة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطنان في غارة شنها طيران العدوان على ميناء الحديدة، وشن ثلاث غارات على الدفاع الساحلي بمديرية الصليف، وغارتين على مديرية الحالي بالمحافظة.

واستشهد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي في قرية الدحرة بمنطقة آل يزيد بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران غارة على منزل في قرية غرابة بمنطقة الرماديات، وأخرى على منطقة الصبة في مديرية الظاهر.

وفي المحافظة نفسها تعرضت منطقتا آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، فيما شن الطيران غارتين على أحد الأودية بمديرية الظاهر، وخمس غارات على منطقتي آل مجدع والثعبان بمديرية باقم.

واستهدف طيران العدوان بخمس غارات منطقة الصيانة في مديرية الثورة بأمانة العاصمة ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وشن تسع غارات على كهبوب في محافظة لحج ومدينة ذوباب بمحافظة تعز، وخمس غارات على منطقة القتب في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

طيران العدوان شن غارتين على منطقة آل حجلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارة على مديرية حرض، وغارة أخرى على منطقة الراكب في مديرية كشر بمحافظة حجة أدت إلى تضرر شاحنة مياه وقطع الطريق جزئيا.

وألقى طيران العدوان قنبلة عنقودية على وادي جارة في جيزان، وشن غارة أسفل جبل الدود ومثلها على الشرفة في نجران.

وفي 11 يناير 2018، استشهد مواطنان بثلاث غارات لطيران العدوان استهدفت خيام البدو الرحل بمنطقة عكوان بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، وشن أيضاً غارة على مديرية مجز وخمس غارات وادي آل أبوجبارة ومنطقة الفرع بمديرية كتاف، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضراراً في مزارع المواطنين والطرق.

واستهدف طيران العدوان بغارة جبل شبكة ناطع بمحافظة البيضاء، وشن غارة على مديرية مستبأ بمحافظة حجة، وقصفت مروحيات الأباتشي التابعة للعدوان بـ31 صاروخاً قريتي حامضة وقمر في جيزان، فيما شن الطيران الحربي غارة على مجازة في عسير.

وشن الطيران المعادي غارتين على دائرة الأشغال العسكرية بمديرية شعوب في أمانة العاصمة خلفتا أضراراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وشن غارتين على مديرية حيفان بمحافظة تعز.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، دمر طيران العدوان بغارة شبكة الإتصالات في جبل آل صلاح بمنطقة رحوب مديرية برط العنان في محافظة الجوف.

وفي محافظة الحديدة، أطلق مرتزقة العدوان 60 قذيفة مدفعية, منها 52 قذيفة مدفعية باتجاه جنوب وشرق وغرب التحيتا، وثمان قذائف هاون من غرب مصنع الحاشدي إلى غرب السفينة وحول مصانع العودي، إلى جانب إطلاق صاروخ موجه استهدف منزل المواطن ماهر عبدالله محفوظ في الدريهمي, ما أدى إلى إحراقه بالكامل..

كما أطلق المرتزقة النار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة باتجاه جنوب وشرق وغرب التحيتا، ومن مثلث مقبنة باتجاه جنوب شرق حيس، ومن حول كلية الهندسة إلى شارع الخمسين، ومن العمارة شرق الجامع باتجاه كيلو 16.

طيران العدوان شن ست غارات على مديرية باقم، و21 غارة على مديرية كتاف، وست غارات على البقع بمحافظة صعدة، وأربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وتسع غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وأربع غارات على مديرية حرض، وثلاث غارات على مديرية حيران بمحافظة حجة.

وفي 11 يناير 2020، استشهد طفل وأصيب شقيقه بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وقصف المرتزقة بأكثر من 30 قذيفة مدفعية باتجاه شرق مثلث العدين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، واستحدثت جرافة عسكرية لهم تحصينات جديدة شمال قرية الكوعي بمديرية الدريهمي، فيما قصف المرتزقة بأكثر من سبع قذائف مدفعية قرية الشجن، وتعرضت ممتلكات المواطنين لأضرار نتيجة قصف مدفعي على المدينة.

طيران العدوان استهدف بغارتين مديرية رحبة، وبغارة مديرية ماهلية في محافظة مأرب، وشن أربع غارات على مديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف.

واستهدف الجيش السعودي بأكثر من 20 قذيفة صاروخية ومدفعية قرى ومزارع المواطنين في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وشن الطيران غارة على مديرية ناطع في محافظة البيضاء.

وفي 11 يناير 2022، استشهد المواطن مساعد يحيى حسين الطهيفي وأصيب المواطن فارس حزام الطهيفي في غارة لطيران العدوان استهدفت منازل سكنية في قرية آل بوطهيف بمديرية حريب محافظة مأرب.

كما شن طيران العدوان سلسلة من الغارات على مديريتي حريب والجوبة، مخلفا أضرارا كبيرة بمنازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم.

وأصيب طفل بشظايا قذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة العدوان على منزلهم في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران غارتين على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وغارتين على مديرية الجراحي واستحدث المرتزقة تحصينات في حيس والجبلية، وقصفوا بـ 107 قذائف مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عدة بالمحافظة.

طيران العدوان شن في محافظة صعدة، أربع غارات استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة العبدين، وثلاث غارات على شبكة الاتصالات في منطقة علاف بمديرية سحار وغارة على شبكة الاتصالات في جبل عجلة بمديرية حيدان، وغارة على شبكة الاتصالات في مديرية رازح، وغارة على مديرية كتاف.

وشن الطيران المعادي 20 غارة على مديريتي عين وحريب بمحافظة شبوة، و14 غارة على مديرية الوادي، وأربع غارات على مديرية الجوبة في محافظة مأرب، واستهدف بثلاث غارات منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وبثلاث غارات مديرية السوادية في محافظة البيضاء.

وشن طيران العدوان 44 غارة على مديريات بيحان وعين بمحافظة شبوة وثمان غارات على منطقة البلق بمديرية الوادي وست غارات على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، أسفرت عن أضرار كبيرة في منازل المواطنين ومزارعهم والممتلكات العامة والخاصة.

