أخبار اليمن : الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ مفرح الحنبي

الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ مفرح الحنبيبعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ مفرح سالم سلمان الحنبي، عضو المجلس المحلي لمديرية قطابر، رئيس لجنة الخدمات، عضو اللجنة الدائمة المحلية، بمحافظة صعدة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة الوطن والمجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد / حسن سالم سلمان، وإخوانه، وكافة ال مطره قبيلة حنبه مديرية قطابر جماعة محافظة صعدة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم.

مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.

"انا لله وانا اليه راجعون".

