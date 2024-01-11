أخبار اليمن : الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب إبادة جماعية

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب إبادة جماعيةقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وإعدام ميداني لعشرات المدنيين الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها في قطاع غزة، حيث أطلق الرصاص بشكل مباشر على العشرات قبل أن يدفنهم بالجرافات في مقابر جماعية كما حدث شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

- جثامين مشوهة وسرقة أعضاء

وأضاف المكتب، في بيان: "في محاولة للهروب من المسئولية سلم الاحتلال قبل أسابيع، جثامين 80 شهيداً كان قد قتلهم بشكل جماعي، ثم سرق جثامينهم، ثم سلّمها مُشوَّهة ومجهولة الهوية للدفن في محافظة رفح، رافضاً تحديد الأماكن التي أعدمهم فيها للتغطية على جريمته النكراء، كما أن هذه الجثامين وصلت مُتغيرة بشكل كبير في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء".

- قتل متعمد

وأكد المكتب الإعلامي على أن الاحتلال قتل آلاف المدنيين بشكل متعمد دون تمييز، حيث قصف أبراج سكنية مأهولة مثل برج "المهندسين" في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، والذي كان يضم أكثر من 300 فلسطيني مدني مقيم ونازح غالبيتهم من الأطفال والنساء، وكذلك قصف مربعات سكنية كاملة أدت إلى استشهاد مئات الفلسطينيين كما حدث من جرائم في معسكر جباليا ومنطقة اليرموك والجلاء ومنطقة البريج.

وطالب المكتب كل المحاكم الدولية بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه وقادته السياسيين والعسكريين والأمنيين، ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

هذا وأشاد بالجهود القانونية الكبيرة التي بذلتها دولة جنوب إفريقيت في إطار ملاحة الاحتلال وإثبات جرائمه التي ارتكبها ضد القانون الدولي، وضد اتفاقيات حقوق الإنسان أمام العالم.