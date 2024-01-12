أخبار اليمن : 12 ألفا فلسطينيا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

12 ألفا فلسطينيا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
أدى 12 ألف مواطن فلسطيني فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك،للجمعة الـ14 على التوالي منذ بدء العدوان على غزة بسبب إجراءات العدو الصهيوني ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية قولها إن إجراءات العدو حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
وأقامت قوات العدو حواجزها في حي وادي الجوز بالقدس، تزامنا مع توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وقمعت الشبان بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والمياه العادمة.
كما منعت قوات العدو المصلين من الصلاة في مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى الشرقي، ونكلت بمواطن في حي رأس العمود، قبل أن تعتقله.
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