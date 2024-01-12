أخبار اليمن : شركة الغاز بصنعاء تصدر تنويهاً هاماً للمواطنين

شركة الغاز بصنعاء تصدر تنويهاً هاماً للمواطنيناعلنت الشركة اليمنية للغاز في "بيان" لها انها مستمرة في تزويد المواطنين باحتياجاتهم من الغاز على مدار الساعة

واهابت الشركة ، في بيان لها ، بجميع المواطنين في عموم المحافظات بالإبلاغ عن أي محطة تقوم بإيقاف التموين او زيادة في سعر البيع

ونشرت الشركة ارقاما للإبلاغ عن أي مخالفات في سعر البيع عل النحو التالي:

01533303

777760389

8000076

