أخبار اليمن : شركة الغاز بصنعاء تصدر تنويهاً هاماً للمواطنين

شركة الغاز بصنعاء تصدر تنويهاً هاماً للمواطنين
اعلنت الشركة اليمنية للغاز في "بيان" لها انها مستمرة في تزويد المواطنين باحتياجاتهم من الغاز على مدار الساعة
واهابت الشركة ، في بيان لها ، بجميع المواطنين في عموم المحافظات بالإبلاغ عن أي محطة تقوم بإيقاف التموين او زيادة في سعر البيع
ونشرت الشركة ارقاما للإبلاغ عن أي مخالفات في سعر البيع عل النحو التالي:
01533303
777760389
8000076
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