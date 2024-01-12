أخبار اليمن : الأمين العام يواسي آل البعداني

الأمين العام يواسي آل البعدانيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة الى الاستاذ/ نصر حسن محمد البعداني- عضو قيادة حزب البعث القومي قطر اليمن - عضو احزاب التحالف الوطني بمحافظة إب، واخوانه، وكافة ال البعداني بمديرية بعدان محافظة إب، وذلك في وفاة المغفور له- باذن الله تعالى- والده، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب.

سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".