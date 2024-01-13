أخبار اليمن : برد قارس.. الأرصاد يوجه نصائح مهمة للمواطنين

برد قارس.. الأرصاد يوجه نصائح مهمة للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة، ونصح بتدفئة المنازل بالطرق الآمنة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع.

ومن المتوقع أيضاً، أجواء باردة في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج، أبين، الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية على السواحل الغربية، ومدخل باب المندب، وحول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 15 ـ 28 عقدة.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في صنعاء : 1.8 ، ذمار 2.4 ، عمران : 3.2، صعدة 6، السدة : 7، إب : 8، الجوف 8.6.

وحذر المركـز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة ونصح بعمل ما يلزم لتدفئة المنازل بالطرق الآمنة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة وذلك حفاظاً على صحتهم والوقاية من البرد.

ودعا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الزراعية لحماية مزروعاتهم من الأجواء الشديدة البرودة.

كما حذر المركز الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الغربية ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى من الموج المرتفع واضطراب البحر.