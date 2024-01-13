أخبار اليمن : عدوان أمريكي جديد على العاصمة صنعاء

عدوان أمريكي جديد على العاصمة صنعاء
عاود طيران العدوان الأمريكي البريطاني، فجر اليوم السبت، استهداف العاصمة صنعاء بعدة غارات.
وأفاد مصدر أمني أن غارات العدوان تركزت على قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة، مؤكداً أن هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب.
وكان العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أمس الجمعة، بثلاثة وسبعين غارة، العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وحجة والحديدة وتعز ما تسبب في ارتقاء 5 شهداء وإصابة 6 آخرين.
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