أخبار اليمن : العدوان الأمريكي.. رسالة احتجاج يمنية شديدة اللهجة

العدوان الأمريكي.. رسالة احتجاج يمنية شديدة اللهجة
سلّم وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله، القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء بيتر هوكينز رسالة احتجاج موجهة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدوان العسكري الأمريكي ـ البريطاني، على الجمهورية اليمنية.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس شرف القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء.
وأكدت الرسالة أن العدوان الأمريكي ـ البريطاني، غير شرعي ومخالف للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت رسالة الاحتجاج إلى أن العدوان الأمريكي ـ البريطاني، سبقه تمهيد من خلال نشر الأكاذيب بُغية تضليل الرأي العام العالمي واعتماد مجلس الأمن قرار 2722 الذي يُعد سابقة تؤسس لفوضى قانونية على الساحة الدولية ستؤدي إلى ظهور صراعات مختلفة في العالم.
وجددت الرسالة تأكيد صنعاء على تحميل دولتي العدوان الأمريكي ـ البريطاني، مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب كون تواجد القوات الأمريكية والبريطانية غير قانوني ويُعد شكلاً من أشكال الاحتلال الذي يتوّجب محاربته من جميع الدول المطلة على البحرين الأحمر والعربي.
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