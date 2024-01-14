أخبار اليمن : برد شديد ورياح قوية في هذه المناطق

برد شديد ورياح قوية في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، وهبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

ومن المتوقع كذلك أجواء باردة في مرتفعات محافظات حجة المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 16-26 عقدة.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي ذمار : 1.5، عمران : 2.5، صنعاء : 3.0، صعدة : 5.8، إب : 8.0، السدة: 6.8، ريمة : 9.1

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة ونصحهم بارتداء الملابس الشتوية المناسبة حفاظا على صحتهم من الأجواء شديدة البرودة.

ودعا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الزراعية لحماية مزروعاتهم.

كما حذر المركز مرتادي البحر والصيادين في السواحل الغربية ومدخل باب المندب من الموج المرتفع واضطراب البحر.