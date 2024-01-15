أخبار اليمن : شديدة البرودة.. الجوبي يحذّر من ليالي "سعد الذابح"

شديدة البرودة.. الجوبي يحذّر من ليالي "سعد الذابح"
حذّر الفلكي اليمني أحمد الجوبي، من اشتداد البرد تزامناً مع دخول ليالي "سعد الذابح".
وقال الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، "هذه الليالي ليالي سعد الذابح، ويتميز هذا النجم برياح السموم الباردة".
ودعا الجوبي المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية المناسبة، حفاظاً على صحتهم والوقاية من البرد الشديد.
وتوقع الفلكي اليمني، طقساً بارداً إلى شديد البرودة في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، إب، الجوف، صعدة، البيضاء، تعز، ريمة، المحويت، مأرب، حجة، الضالع، خلال الـ24 ساعة المقبلة.
جدير بالذكر أن سعد الذابح هو أحد مربعانية الشتاء وهي فترة يشتد فيها البرد، وسمي بسعد الذابح كناية عن شدة البرد خلاله، وفق الفلكي الجوبي.
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